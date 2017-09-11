Altının kilogram fiyatı ne kadar? (11 Eylül 2017)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 14 işlemde 35 milyon 364 bin 715,35 liralık ve 59 işlemde 74 milyon 906 bin 188,77 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 368 bin 664,45 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Halkbank ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 148.300,00 1.353,00 1.093,35

En Düşük 145.900,00 1.333,70

En Yüksek 146.400,00 1.340,00

Kapanış 146.100,00 1.333,70

Ağırlıklı Ortalama 146.128,61 1.337,08

İşlem Miktarı (Kg.) 242,01089

1.742,48222

İşlem Sayısı 14 59

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 35.364.715,35

74.906.188,77

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.984,49311

Toplam İşlem Adedi 73

Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.111,06

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.066,68

Altın Endeksi Değişim (%) -1,43