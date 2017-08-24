  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 200 liraya geriledi.

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Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 8 işlemde 60 milyon 323 bin 442,12 liralık ve 79 işlemde 72 milyon 183 bin 39,42 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 3 milyon 542 bin 387,92 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden, Türkiye Halk Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  145.200,00 1.288,00 1.093,35
En Düşük  142.000,00 1.285,00  
En Yüksek 144.450,00 1.291,25  
Kapanış 144.200,00 1.285,50  
Ağırlıklı Ortalama  142.970,69 1.287,67  
İşlem Miktarı (Kg.) 421,93 1.743,56  
İşlem Sayısı 8 79  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 60.323.442,12 72.183.039,42  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.165,49    
Toplam İşlem Adedi 87    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.961,60    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.955,85    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,19
Etiketler: altın borsası, bıst altın endeksi
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