Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 8 işlemde 60 milyon 323 bin 442,12 liralık ve 79 işlemde 72 milyon 183 bin 39,42 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 3 milyon 542 bin 387,92 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden, Türkiye Halk Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: