  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin 800 liraya geriledi.

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Altının kilogram fiyatı geriledi

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 106 milyon 905 bin 13,40 liralık ve 140 işlemde 157 milyon 333 bin 691,22 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 806 bin 179,21 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Maden Sanayi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybetti.

Etiketler: altın, kilogram fiyatı, altın fiyatları
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