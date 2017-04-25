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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 430 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 25 işlemde 23 milyon 288 bin 245,05 liralık ve 69 işlemde 69 milyon 885 bin 868,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 948 bin 365,51 liralık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kymetli Maden Ticareti ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.700,00 1.270,65 1.210,00
En Düşük  146.350,00 1.267,00  
En Yüksek 146.900,00 1.275,00  
Kapanış 146.430,00 1.268,80  
Ağırlıklı Ortalama  146.677,35 1.271,08  
İşlem Miktarı (Kg.) 158,77192 1.710,11330  
İşlem Sayısı 25 69  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 23.288.245,05 69.885.868,27  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.868,88522    
Toplam İşlem Adedi 94    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.921,71    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.917,45    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,15
Etiketler: altının kilogram fiyatı, altın borsası, bıst altın endeksi
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