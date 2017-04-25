Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 25 işlemde 23 milyon 288 bin 245,05 liralık ve 69 işlemde 69 milyon 885 bin 868,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 948 bin 365,51 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kymetli Maden Ticareti ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,15 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: