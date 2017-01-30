Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 36 işlemde 43 milyon 840 bin 200 liralık ve 12 işlemde 21 milyon 511 bin 384,34 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 769 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden, Atanur Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 147.680,00 1.182,00 1.130,00

En Düşük 145.890,00 1.185,50

En Yüksek 148.600,00 1.193,00

Kapanış 146.100,00 1.192,00

Ağırlıklı Ortalama 147.114,77 1.188,82

İşlem Miktarı (Kg.) 298,00000 562,81124

İşlem Sayısı 36 12

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 43.840.200,00 21.511.384,34

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 860,81124

Toplam İşlem Adedi 48

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.717,87

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.740,86

Altın Endeksi Değişim (%) 0,85