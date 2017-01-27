Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 13 işlemde 16 milyon 260 bin 581,85 liralık ve 34 işlemde 47 milyon 188 bin 672,71 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 591 bin 513,84 liralık ve 2 işlemde 214 bin 283,76 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, İAR Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: