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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 680 liraya geriledi.

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Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 13 işlemde 16 milyon 260 bin 581,85 liralık ve 34 işlemde 47 milyon 188 bin 672,71 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 591 bin 513,84 liralık ve 2 işlemde 214 bin 283,76 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, İAR Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,50 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:  

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  147.750,00 1.188,00 1.130,00
En Düşük  145.000,00 1.181,00  
En Yüksek 148.250,00 1.192,55  
Kapanış 147.680,00 1.182,00  
Ağırlıklı Ortalama  146.346,99 1.184,29  
İşlem Miktarı (Kg.) 111,10978 1.239,34  
İşlem Sayısı 13 34  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 16.260.581,85 47.188.672,71  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.350,44789    
Toplam İşlem Adedi 47    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.731,66    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.717,87    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,50
Etiketler: bıst altın endeksi, altın borsası, altın kilogram fiyatı
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