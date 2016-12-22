Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 14 işlemde 35 milyon 979 bin 800 liralık ve 49 işlemde 47 milyon 858,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 333 bin 500 liralık ve 1 işlemde 137 bin 211,58 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Troy Kıymetli Maden, Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: