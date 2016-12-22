Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.671
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.494

Kapat
Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı geriledi

Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 128 bin 80 liraya geriledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında, 14 işlemde 35 milyon 979 bin 800 liralık ve 49 işlemde 47 milyon 858,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 333 bin 500 liralık ve 1 işlemde 137 bin 211,58 dolarlık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Troy Kıymetli Maden, Garanti Bankası şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  128.650,00 1.137,30 1.091,00
En Düşük  127.890,00 1.130,00  
En Yüksek 128.220,00 1.137,50  
Kapanış 128.080,00 1.133,00  
Ağırlıklı Ortalama  128.041,99 1.131,31  
İşlem Miktarı (Kg.) 281,00000 1.292,21328  
İşlem Sayısı 14 49  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 35.979.800,00 47.000.858,26  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.573,21328    
Toplam İşlem Adedi 63    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.615,08    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.605,20    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,38
Etiketler: altın kilogram fiyatı, gümüş piyasası, altın borsası, bıst altın endeksi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  EKONOMİ

EKONOMİ HABERLERİ

Tüm Ekonomi Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER