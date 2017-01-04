Altının kilogram fiyatı arttı

Altın piyasasında, 8 işlemde 3 milyon 488 bin 70 liralık ve 17 işlemde 5 milyon 975 bin 406,29 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise bugün işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Maden, Ons Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 132.670,00 1.156,00 1.091,00

En Düşük 133.730,00 1.161,00

En Yüksek 134.200,00 1.167,00

Kapanış 134.200,00 1.166,60

Ağırlıklı Ortalama 134.156,54 1.164,84

İşlem Miktarı (Kg.) 26,00000 159,55479

İşlem Sayısı 8 17

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 3.488.070,00 5.975.406,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 185,55479

Toplam İşlem Adedi 25

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.658,08

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.682,46

Altın Endeksi Değişim (%) 0,92 AA