  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.579
    EURO 3.744
  • BIST 76143.59
    ALTIN 133.611
Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı arttı

Altının kilogram fiyatı arttı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 134 bin 200 liraya yükseldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Altının kilogram fiyatı arttı

Altın piyasasında, 8 işlemde 3 milyon 488 bin 70 liralık ve 17 işlemde 5 milyon 975 bin 406,29 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise bugün işlem gerçekleşmedi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Maden, Ons Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve VakıfBank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 132.670,00 1.156,00 1.091,00
En Düşük 133.730,00 1.161,00
En Yüksek 134.200,00 1.167,00
Kapanış 134.200,00 1.166,60
Ağırlıklı Ortalama 134.156,54 1.164,84
İşlem Miktarı (Kg.) 26,00000 159,55479
İşlem Sayısı 8 17
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 3.488.070,00 5.975.406,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 185,55479
Toplam İşlem Adedi 25
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.658,08
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.682,46
Altın Endeksi Değişim (%) 0,92   AA

Etiketler: altın, altın piyasası, altının kilogram fiyatı, gümüş piyasası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER