Altının kilogram fiyatı (17 Ocak)

Altın piyasasında, 12 işlemde 21 milyon 109 bin 609,90 liralık ve 24 işlemde 18 milyon 351 bin 963,05 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 174 bin 862,41 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: