Altının kilogram fiyatı 153 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 153 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 70 milyon 858 bin 263,75 liralık ve 23 işlemde 25 milyon 207 bin 810,50 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 782 bin 677,94 liralık ve 4 işlemde 246 bin 387,24 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 147.450,00 1.265,00 1.093,35

En Düşük 150.000,00 1.280,00

En Yüksek 153.000,00 1.284,00

Kapanış 153.000,00 1.281,00

Ağırlıklı Ortalama 150.499,15 1.282,02

İşlem Miktarı (Kg.) 470,82 611,57

İşlem Sayısı 11 23

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 70.858.263,75 25.207.810,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.082,40

Toplam İşlem Adedi 34

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.908,71

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.945,50

Altın Endeksi Değişim (%) 1,26