Altının kilogram fiyatı 144 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 57 milyon 478 bin 925,84 liralık ve 68 işlemde 53 milyon 807 bin 228,22 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 944 bin 193,43 liralık ve 1 işlemde 1 milyon 77 bin 693,02 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden, Vakıf Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 143.600,00 143.600,00 1.060,00

En Düşük 142.000,00 1.264,00

En Yüksek 144.050,00 1.272,05

Kapanış 144.000,00 1.265,00

Ağırlıklı Ortalama 143.101,16 1.267,31

İşlem Miktarı (Kg.) 401,67 1.320,59

İşlem Sayısı 13 68

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 57.478.925,84 53.807.228,22

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.722,26

Toplam İşlem Adedi 81

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.908,94

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.908,71

Altın Endeksi Değişim (%) -0,01

