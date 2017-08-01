Altının kilogram fiyatı 143 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 4 milyon 919 bin 371,75 liralık ve 74 işlemde 83 milyon 625 bin 707,78 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 271 bin 673,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası,Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 143.350,00 1.269,50 1.060,00

En Düşük 143.500,00 1.265,00

En Yüksek 143.990,00 1.272,65

Kapanış 143.600,00 1.265,10

Ağırlıklı Ortalama 143.734,40 1.268,27

İşlem Miktarı (Kg.) 34,23 2.050,87

İşlem Sayısı 6 74

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.919.371,75 83.625.707,78

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.085,10

Toplam İşlem Adedi 80

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.919,06

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.908,94

Altın Endeksi Değişim (%) -0,35