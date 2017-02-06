Altının kilogram fiyatı 143 bin lira

Altın piyasasında, 18 işlemde 73 milyon 496 bin 573,23 liralık ve 19 işlemde 15 milyon 684 bin 59,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 102 bin 635,82 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank ve AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,32 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 143.000,00 1.212,00 1.130,00

En Düşük 142.000,00 1.205,00

En Yüksek 145.500,00 1.228,00

Kapanış 143.000,00 1.228,00

Ağırlıklı Ortalama 143.215,08 1.220,89

İşlem Miktarı (Kg.) 513,19019 399,56783

İşlem Sayısı 18 19

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 73.496.573,23 15.684.059,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 912,75802

Toplam İşlem Adedi 37

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.786,85

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.823,64

Altın Endeksi Değişim (%) 1,32