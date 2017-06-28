  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı 142 bin 850 liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 142 bin 850 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 850 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı 142 bin 850 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 4 işlemde 8 milyon 41 bin 286,86 liralık ve 128 işlemde 175 milyon 417 bin 552,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 769 bin 500 liralık ve 1 işlemde 107 bin 383,49 dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kaloti Jewellery şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  142.000,00 1.260,50 1.129,00
En Düşük  141.500,00 1.251,00  
En Yüksek 142.850,00 1.261,60  
Kapanış 142.850,00 1.255,30  
Ağırlıklı Ortalama  141.589,80 1.255,51  
İşlem Miktarı (Kg.) 56,79 4.345,71  
İşlem Sayısı 4 128  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 8.041.286,86 175.417.552,20  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.402,51    
Toplam İşlem Adedi 132    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.898,37    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.886,41    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,41
Etiketler: altının kilogram fiyatı, bıst altın endeksi, altın borsası
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