Altının kilogram fiyatı 142 bin 850 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 4 işlemde 8 milyon 41 bin 286,86 liralık ve 128 işlemde 175 milyon 417 bin 552,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 769 bin 500 liralık ve 1 işlemde 107 bin 383,49 dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kaloti Jewellery şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: