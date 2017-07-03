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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı 141 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 141 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı 141 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, 8 işlemde 29 milyon 234 bin 927,52 liralık ve 224 işlemde 205 milyon 820 bin 844,39 dolarlık ve 1 işlemde 133 bin 729,96 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 11 bin 484,27 liralık ve 1 işlemde 148 bin 986,56 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  140.900,00 1.246,50 1.129,00
En Düşük  140.200,00 1.231,70 1.085,00
En Yüksek 141.000,00 1.246,00 1.085,00
Kapanış 141.000,00 1.231,70 1.085,00
Ağırlıklı Ortalama  140.653,33 1.238,62 1.085,00
İşlem Miktarı (Kg.) 207,85 5.168,45 3,83
İşlem Sayısı 8 224 1
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 29.234.927,52 205.820.844,39 133.729,96
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.380,14    
Toplam İşlem Adedi 233    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.866,18    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.832,15    
Altın Endeksi Değişim (%) -1,19
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