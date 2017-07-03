Altının kilogram fiyatı 141 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında, 8 işlemde 29 milyon 234 bin 927,52 liralık ve 224 işlemde 205 milyon 820 bin 844,39 dolarlık ve 1 işlemde 133 bin 729,96 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 11 bin 484,27 liralık ve 1 işlemde 148 bin 986,56 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: