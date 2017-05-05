Altının kilogram fiyatı 141 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 8 işlemde 32 milyon 932 bin 731,34 liralık ve 191 işlemde 215 milyon 11 bin 872,96 dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 375 bin 266,67 liralık ve 3 işlemde 1 milyon 366 bin 625,36 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde gerçekleşti.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,35 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 141.000,00 1.231,50 1.150,00

En Düşük 139.00,00 1.228,45

En Yüksek 141.800,00 1.241,30

Kapanış 141.300,00 1.235,75

Ağırlıklı Ortalama 139.898,70 1.236,97

İşlem Miktarı (Kg.) 235.40413 5.406,43445

İşlem Sayısı 8 191

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 32.932.731,34 215.011.872,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 5.641,83858

Toplam İşlem Adedi 199

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.831,69

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.841,46

Altın Endeksi Değişim (%)

0,35