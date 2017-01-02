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Altının kilogram fiyatı 131 bin liranın üzerinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 131 bin 375 liraya geriledi.

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Altının kilogram fiyatı 131 bin liranın üzerinde

Altın piyasasında, 4 işlemde 918 bin 990 liralık ve 20 işlemde 8 milyon 965 bin 235,72 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 545 bin 200 liralık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ons Kıymetlı Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad. ile Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  131.620,00 1.157,00 1.091,00
En Düşük  131.200,00 1.151,00  
En Yüksek 131.375,00 1.154,80  
Kapanış 131.375,00 1.153,50  
Ağırlıklı Ortalama  131.284,29 1.152,51  
İşlem Miktarı (Kg.) 7,00000 241,94935  
İşlem Sayısı 4 20  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 918.990,00 8.965.235,72  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 248,94935    
Toplam İşlem Adedi 24    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.660,38    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.652,33    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,30
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