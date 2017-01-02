Altının kilogram fiyatı 131 bin liranın üzerinde

Altın piyasasında, 4 işlemde 918 bin 990 liralık ve 20 işlemde 8 milyon 965 bin 235,72 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 545 bin 200 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ons Kıymetlı Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad. ile Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,30 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: