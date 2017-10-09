Altının gramı tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Altının gram fiyatı, Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı.

ABD'nin, Türkiye'deki tüm diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlardaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını bildirdi.

İki tarafın açıklamaları sonrası dolar/TL, Asya piyasalarında 3,79 seviyesini aşarken, buna bağlı olarak gram altın da 155,7 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının gramı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 152,2 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250 lira, Cumhuriyet altını da 1.020 liradan satılıyor.