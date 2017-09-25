Altının gramı haftaya düşüşle başladı

Cuma günü 146,1 seviyelerine kadar yükselen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 145,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,07 azalışla 145,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 977 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 2 haftalık düşüşünü bu haftaya da taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,42 azalışla 1.292,36 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararından sonra düşüş trendine giren altın fiyatlarının, yeni haftaya da değer kaybıyla başladığını ifade ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararının bölgedeki jeopolitik riski artırdığını söyledi.

Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketlerin altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 145,2 liranın destek, 146,2 liranın ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.