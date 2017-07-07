  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Altının gramı günü yükselişle karşıladı

Güne yükselişle başlayan gram altın, 143 lira seviyelerinde dengelendi.

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Altının gramı günü yükselişle karşıladı

Dün, yükseliş eğilimindeki dolar/TL'ye paralel 143,4 lira seviyelerini test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 142,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün Asya piyasalarındaki fiyatlamalara göre 142 lirayı görse de bu seviyelerden yükselişe geçti ve saat 10.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 143 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 234, Cumhuriyet altını da 955 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1.221,5 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: gram altın, asya piyasaları, kapalı çarşı
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