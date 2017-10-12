Altının gramı güne yatay başladı

Dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 azalışla 151,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 151,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,33 artışla 1.295,17 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize gerginliği sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 155,7 liraya yükselen altının gram fiyatında düşüş eğiliminin devam ettiğini kaydetti.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin doları olumsuz yönde etkilediği ifade eden Memiş, doların hem küresel piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda değer kaybettiğini söyledi.

Memiş, doların değer kaybetmesinin altının gram fiyatındaki düşüşleri desteklediğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 151 liranın destek, 152,5 liranın ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Altının ons fiyatının dün açıklanan Fed tutanakları sonrasında bugüne yükselişle başladığını ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.291 doların destek, 1.301 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Memiş, bugün Avro Bölgesinde sanayi üretimi ile ABD'de işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydederek, jeopolitik risklerin de piyasaların gündeminde olduğunu bildirdi.