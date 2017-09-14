Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147 liranın hemen üzerinde dengelendi.

Dün, yükselen dolar/TL'den bulduğu destekle 147,8 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 147,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 147,2 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242 lira, Cumhuriyet altını da 986 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak şu dakikalarda 1.322,2 dolardan alıcı buluyor.