  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Altının gramı güne yatay başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147 liranın hemen altında dengelendi.

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Altının gramı güne yatay başladı

Dün, yükselen dolar/TL'den bulduğu destekle 147,1 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kazancıyla 147 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 146,9'dan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da güne önceki kapanış seviyesinin hemen altında başlamasının ardından şu dakikalarda 1.331,50 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: gram altın, altın fiyatları
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