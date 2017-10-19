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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 151,1 lira seviyelerinde dengelendi.

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Altının gramı güne düşüşle başladı

Dün yatay bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 151,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, hafta başından bu yana devam eden düşüş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 151,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.010 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.276,8 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.280,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, jeopolitik risk algısının azalması ve ABD'de açıklanan verilerin beklentileri karşılamasının altın fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade etti.

Memiş, dün başlayan ve 24 Ekim'e kadar devam edecek olan Çin Komünist Partisi Kongresi'nin piyasalar tarafından takip edileceğini belirterek, "Çin, dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi olduğu için Çin'in gelecek 5 yıldaki ekonomi politikaları altın fiyatları üzerinde de etkili olacak." dedi.

Altının ons fiyatında tepki alımlarının görülebileceğini ifade eden Memiş, teknik açıdan 1.277 doların destek, 1.286 doların ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Memiş, gram altındaki değer kayıplarında altının ons fiyatındaki gerilemenin etkili olduğunu belirterek, dolar/TL'de kar realizasyonları başlaması halinde altının gram fiyatındaki düşüşlerin hızlanabileceğini söyledi.

Bugün ABD'de işsizlik başvuruları ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin takip edileceğini kaydeden Memiş, altının gram fiyatında 150,6 liranın destek, 151,6 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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