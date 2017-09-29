  • 29 EYLÜL 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gramı güne düşüşle başladı

Gram altın 147,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor.

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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 147,1 liradan alıcı buluyor.

Dün, gerileyen dolar/TL'nin etkisiyle değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,20 azalışla 147,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,10 azalarak 147,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 984 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugüne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 1.287,4 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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