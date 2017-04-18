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Altının gramı güne düşüşle başladı

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 152 liranın hemen üzerinde dengelendi.

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Altının gramı güne düşüşle başladı

Küresel piyasalarda artan jeopolitik risk algısının etkisine paralel dün, tüm zamanların zirvesi olan 154,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü yüzde 0,12 azalışla 152,9 liradan tamamladı.

Bugüne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,42 gerileyerek 152,2 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını 1.017 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla dün son 5 ayın zirvesi olan 1.295,6 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı ise bu seviyelerden gelen kar satışları ile 1.285 dolar seviyelerinde dengelendi. Ons altın şu dakikalarda 1.284,8 dolardan alıcı buluyor.

 

 

Etiketler: gram altın, altın fiyatları, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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