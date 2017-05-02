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Altının gramı 6 haftanın en düşüğünde

Altının gram fiyatı, 143,2 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

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Altının gramı 6 haftanın en düşüğünde

Dün uluslararası piyasada değer kaybeden altının ons fiyatına bağlı olarak 143,6 liraya gerileyen altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 143,2 lira ile 21 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 10.30 itibarıyla gram altın 143,4 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235, Cumhuriyet altını 959 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da dün 1.254,4 dolar ile 3 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın şu dakikalarda sınırlı azalışla 1.256,5 dolardan işlem görüyor.

Etiketler: altının gram fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı
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