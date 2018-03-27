Altının gramı 173 lirayı aştı

26 Mart'ta altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.

Ajan krizi altın fiyatlarını yükseltiyor

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.355 dolardan işlem görüyor.

Rusya ve ABD arasındaki siyasi gerilim altın fiyatlarını yükseltiyor. ABD ve 14 Avrupa Birliği ülkesinin Rus diplomatları sınır dışı edeceğine yönelik açıklamaların ardından da altın fiyatlarında artış yaşandı.

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, "Geçen hafta ticaret savaşlarına yönelik artan kaygılarla 1.350 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatı, dün akşam saatlerinde 1.355 dolara yükseldi. ABD kaynaklı gelişmelerin altının ons fiyatında yükselişe neden olduğu söylenebilir" dedi.

Piyasaların bu hafta Çin-ABD "ticaret savaşları" ve Rusya-ABD arasındaki siyasi gelişmelere odaklanacağını bildiren Memiş, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.350 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirirse yükselişler 1.360 dolar, olası düşüşte ise 1.330 dolar seviyesi gündeme gelebilir" ifadelerini kullandı.

Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle dün tarihi zirvesi olan 173,8 liraya yükselen altının gram fiyatında kısa vadede 170-175 lira bandının takip edileceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Altın yatırımcısına bu seviyelerden alım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Teknik olarak 168 lira seviyesinin üzerindeki rakamları spekülatif olarak değerlendiriyoruz. Global piyasalarda belirsizlik devam ettiğinden döviz ve emtia fiyatlarında dalgalı seyrin geçmesini beklemek gerek."

Kaynak: AA