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Altının gramı 153 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından 153 lira seviyelerinde dengelendi.

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Altının gramı 153 liradan işlem görüyor

Dün, 3,70 seviyelerine çıkan dolar kurunun etkisiyle akşam saatlerinde yükselişe geçen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 153,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 153 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.024 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yatay seyirle 1.289,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandığını bildirdi.

Fed'in, eylül ayı toplantısında faizler ve bilanço konusunda piyasalara net mesajlar verdiğini hatırlatan Memiş, "Bugün açıklanacak tutanakların satır aralarında, gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçlarını arayacağız" ifadelerini kullandı.

Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek, 1.310 doların direnç konumunda olduğunu belirterek, altının gram fiyatında ise kısa vadede 154 doların üzerinde kalıcılık sağlanmasını beklemediğini kaydetti.

Etiketler: altının gramı, altın, çeyrek altın
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