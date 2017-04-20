Altının gramı 151 liranın altına düştü

Dün, 152 lirayı gören altının gram fiyatı, bu seviyelerde tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışına göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 151,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, hafta başından beri devam eden düşüş trendini bugüne de taşıyarak 151 liranın altına geriledi ve saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247 lira, Cumhuriyet altını 1.009 liradan satılıyor.

ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerginliğin azaldığını düşünen yatırımcıların satışları ile gerileyen altının ons fiyatı ise, dün yüzde 0,77 değer kaybetmesi sonrasında bugün de düşüş eğiliminde hareket ediyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 1.279,1 dolardan işlem görüyor.