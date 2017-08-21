  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Altının gramı 145 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı küresel piyasalarda artan risk algısına paralel yükselişe geçerek 145 liranın üzerinde işlem görüyor.

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Altının gramı 145 liranın üzerinde

Cuma günü 147,3 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı bu seviyelerden gelen kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 145,3 liradan tamamladı.

Küresel piyasalarda artan risk algısı nedeniyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 145,8 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239, Cumhuriyet altını 976 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma günü 9 ay aradan sonra ilk defa 1.300 doların üzerine yükselmesinin haftayı yüzde 0,28 azalışla 1.284,49 dolardan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 1.287,76 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın
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