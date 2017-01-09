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Altının gramı 139 lirayı aştı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı.

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Altının gramı 139 lirayı aştı
Serbest piyasada altının gramı, geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL'deki yükselişe paralel günü yüzde 0,83 artışla 137,6 liradan tamamladı.
 
Yeni haftaya da yükselişle başlayan ve 139,2 lirayı gören gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 139 liradan alıcı buluyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satılıyor.
 
Altının ons fiyatı ise geçen haftanın son işlem gününde 1.181 dolar seviyesinden güne başlamasına karşın bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,67 değer kaybıyla 1.173 dolardan tamamladı. Bugün yatay bir seyir izleyen altının onsu, şu dakikalarda 1.173 dolardan işlem görüyor. AA
 
Etiketler: altının gramı, Altın fiyatı, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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