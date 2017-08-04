  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.537
    EURO 4.203
  • BIST 107786.51
    ALTIN 144.26
Buradasınız : » » Altının gram fiyatı yatay seyrediyor

Altının gram fiyatı yatay seyrediyor

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 144,3 liradan işlem görüyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altının gram fiyatı yatay seyrediyor

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 144,3 liradan işlem görüyor.

Dün 144,5-143,0 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 144,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugün saat 10.30 itibarıyla dolar kurundaki yatay seyre paralel 144,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.

Dün ABD'de açıklanan verilerin ardından gün içinde 1.257,6 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, bu seviyeden gelen alımlarla toparlamış ve günü yüzde 0,2 artışla 1.268,8 dolardan tamamlamıştı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda sınırlı yükselişle 1.269,3 dolardan alıcı buluyor.


 

Etiketler: altın gram fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, çeyrek altın ne kadar? cumhuriyet altını ne kadar?
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER