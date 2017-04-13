Altının gram fiyatı ne kadar?

Dün dolar/TL'deki değer kayıplarına karşın, yükselen ons altın fiyatına paralel 152,2 liraya kadar çıkan gram altının fiyatı günü yüzde 0,71 artışla 151,5 liradan tamamladı.

Bugün gram altın 152,4 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,35 düşüşle 150,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altın 1.009 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda yaşanan tedirginlik ve azalan risk iştahıyla yatırımcılar tarafından talebi artan ons altının fiyatı ise 10 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviye olan 1.279,86 dolar seviyesine çıktıktan sonra şu dakikalarda yatay seyirle 1.274,09 dolardan işlem görüyor.