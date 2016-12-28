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Altının gram fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı dünkü yükselişini bugün de devam ettirerek 129,95 liraya çıktı.

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Altının gram fiyatı ne kadar?
Altının ons fiyatı, uluslararası piyasada dün 1.150 doları test etmesinin ardından günü 1.139 dolarda tamamlamıştı. Bugün de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.143 dolardan işlem görüyor. 
 
Dün ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle yurt içinde yüzde 0,66 primle 129,0 liradan günü tamamlayan gram altın, yükselişini bugüne de taşıdı ve 129,95 lira ile yaklaşık iki haftanın zirvesine çıktı. Gram altın şu dakikalarda 129,88 lira seviyesinden alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 213, Cumhuriyet altını 870 liradan satılıyor.
 
 
Etiketler: gram altın fiyatı, altın fiyatları
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