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Buradasınız : » » Altının gram fiyatı hızlı düşüşün ardından dengelendi

Altının gram fiyatı hızlı düşüşün ardından dengelendi

Altının gram fiyatı, dünkü hızlı düşüşün ardından 145,4 lira seviyelerinde dengelendi.

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Altının gram fiyatı hızlı düşüşün ardından dengelendi

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ile ons fiyatına paralel gerileyen gram altın, dün yüzde 1,48 değer kaybederek günü 145,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 145,4 liradan işlem görürken, aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 973 liradan satılıyor.

Geçen hafta, yaklaşık 13 ayın en yüksek seviyesi olan 1.357,6 doları gören ons altın ise dün hızlı bir şekilde düşüşe geçerek yüzde 1,42 azalışla 1.327,6 dolardan kapanmıştı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.326,5 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın
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