Altının gram fiyatı 2 haftanın en düşük seviyesinde

Altının gram fiyatı, dün dolar/TL'deki düşüşe karşın ons altın fiyatının bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinden bulduğu destekle günü yüzde 1,8 düşüşle 186,6 liradan tamamladı. Aşağı yönlü hareketine bugün de devam eden altının gram fiyatı, 185,8 lirayla son 2 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 186,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının ons fiyatı ise dün bin 235,3 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 0,4 azalışla bin 219,6 dolardan kapattı. Bugün ise bin 218 - bin 225 dolar bandında hareket eden altının ons fiyatı, yüzde 0,4 düşüşle bin 219,6 dolardan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 305 liradan, Cumhuriyet altını da bin 247 liradan satılıyor.

Kaynak: AA