Altının gram fiyatı 150 liranın üzerinde

Dün 149,5 liraya kadar gerileyen gram altın, akşam saatlerinde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 150,4 liradan tamamladı.

Gram altın dün akşam saatlerinde başlayan yükseliş eğilimini bugüne de taşıdı ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 150,7 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.009 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün günü 1.254,89 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.257,90 dolardan işlem görüyor.