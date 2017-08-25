  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 144,3 liraya yükseldi.

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Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde

Altının gram fiyatı, dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak 143,7 liraya kadar geriledi ve daha sonra günü 144 liradan tamamladı.Bugün 144,0-144,4 dar bandı içinde dalgalı bir seyir izleyen gram altın, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 144,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237 lira, Cumhuriyet altını 966 liradan satılıyor.

Dün 1.291,45 dolardan 1.284 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor. Şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazanan ons altın 1.287,8 dolardan alıcı buluyor.

Etiketler: gram altın fiyatı, çeyrek altın, cumhuriyet altını
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