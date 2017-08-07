  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Altının gram fiyatı 143 liranın altında

Altının gram fiyatı 143 liranın altında

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 142,7 liradan işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı 143 liranın altında

Geçen hafta 142,7-144,6 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, cuma gününü yüzde 1,1 azalışla 142,8 lira seviyesinden tamamladı. Gram altın, bugün saat 10.00 itibarıyla altının ons fiyatındaki gerileyişe paralel yüzde 0,2 düşüşle 142,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 235 lira, Cumhuriyet altını 957 liradan satılıyor.

Cuma gününü, yüzde 0,8 azalışla 1.258,9 dolardan kapatan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.257,6 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü ABD'den açıklanan temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi sonrası satış baskısı altında kalan altın fiyatlarının yeni haftada yatay açılış yaptığını belirterek, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Etiketler: altının gram fiyatı, gram altın, çeyrek altın
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