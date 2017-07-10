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Buradasınız : » » Altının fiyatı yaklaşık 4 ayın en düşüğünde

Altının fiyatı yaklaşık 4 ayın en düşüğünde

Altının ons fiyatı, yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 1.204,95 doları görmesinin ardından şu dakikalarda 1.207 doların üzerinde dengelendi.

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Altının fiyatı yaklaşık 4 ayın en düşüğünde

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bilanço küçültmeye birkaç ay içinde başlayabileceği ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) eylül toplantısında varlık alımlarını kademeli olarak azaltmaya (tapering) ilişkin açıklama yapabileceği beklentisi ile altının ons fiyatındaki gerileme devam ediyor.

Geçen ay sonunda 1.248 dolar seviyesinden işlem gören altının ons fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başladı ve bu süreçte yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Altının ons fiyatı bugün 1.204,95 dolarla 15 Mart'tan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilerken, saat 10.40 itibarıyla 1.207 doların üzerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı geçen hafta dolar/TL'deki sert yükselişin ardından 139,3 - 143,4 lira arasında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,8 düşüşle 140 liranın hemen altında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230, Cumhuriyet altını da 937 liradan alıcı buluyor.

Etiketler: altın fiyatları, Merkez Bankası, fed
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