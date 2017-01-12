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Altının fiyatı bin lirayı geçti

Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü.

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Altının fiyatı bin lirayı geçti
Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altınının fiyatı 1.000 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
 
Serbest piyasada altının gram fiyatı, uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tarihi zirvesi olan 151,6 lirayı gördü.
 
Dün yüzde 2,2 artarak yükselişini üst üste 5'inci güne taşıyan gram altın günü 148,2 liradan tamamlamıştı.
 
Altının gram fiyatı, bugün rekorunu 151,6 lirayı taşımasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,5 primle 150,5 lirada dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 247, Cumhuriyet altını 1.010 liradan satılıyor.
 
Altının ons fiyatı ise ABD başkanlığına seçilen ve 20 Ocak'ta koltuğa oturacak Donald Trump'ın dün akşamki açıklamalarının ardından yükselişe geçerek 23 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.201 dolara çıktı.
 
Trump'ın açıklamalarının finansal piyasalara ilişkin belirsizlik algısını yükselttiğini ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri gelişmiş ülke tahvilleri ve altına yöneldiklerini kaydeden analistler, ons altının 1.215 dolar seviyesinin direnç, 1.190 dolar seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti. AA
Etiketler: kapalı çarşı, gram altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı
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