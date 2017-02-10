  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Altında tercih çeyrekten grama geçti

Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan yatırımcılar, altın fiyatlarındaki volatil seyir nedeniyle gram altına yöneldi.

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Altında tercih çeyrekten grama geçti

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, vatandaşın yastıkaltına attığı altın miktarını da azalttı. Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan yatırımcı, artık gram altın biriktiriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gram altın, 12 Ocak 2017'de 151,63 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyatındaki hareketlilik yastıkaltına giden altının miktarını da düşürdü.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik gerçeklerin halkın alım gücünü etkilediğini ifade etti.

İşler, vatandaşların yastıkaltı için ayırdığı miktarın geçen yıllara göre azaldığını belirterek, "Geçen yıla kadar her ay köşeye çeyrek altın atan bir yatırımcı, bu yıl çeyrek fiyatı 250 lirayı geçtiği için artık ancak gram altın alabiliyor." dedi.

Etiketler: gram altın, çeyrek altın, altın fiyatları
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