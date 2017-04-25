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Altında düşüş sürüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,1 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

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Altında düşüş sürüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,1 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dün günü yüzde 2,6 değer kaybıyla 146,5 liradan tamamlayan gram altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 146,1 lira ile 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 11.05 itibarıyla altının gram fiyatı 146,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 981 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 1.270,1 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur sonuçlarının piyasalarda iyimserliğe neden olduğunu belirterek, küresel piyasalarda artan risk iştahının altının ons fiyatında sert düşüşe neden olduğunu ifade etti.

Bu hafta ABD'den gelecek tüketici güven endeksi, yeni konut satışları ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini aktaran Memiş, "Cuma günü açıklanacak ABD'nin 1. çeyrek büyüme rakamları piyasaların en önemli verisi olacak. ABD'nin 1. çeyrek büyüme rakamı beklentilerin üzerinde gelirse, altının ons fiyatında düşüşler hızlanabilir. Bu, altının ons fiyatında düşüş beklentimizin sürmesine neden oluyor." diye konuştu.

Memiş, dolar/TL ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin, yurt içinde altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkilediğini dile getirerek, altının gram fiyatında 146 lirayı güçlü destek seviyesi olarak takip ettiklerini kaydetti. AA

Etiketler: altın, gram altın
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