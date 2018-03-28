Altın yatırımcının yüzünü güldürmeye devam ediyor

Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından bir olan altının gram fiyatı son zamanlarda dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Bu yıla 158 lira seviyelerinden başlayan ve yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 26 Mart Pazartesi 173,8 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü 172 liranın üzerinde dengelendi.

Altın, hem enflasyona hem de dünyadaki olumsuz olaylara (ajan krizi, Çin-ABD arasındaki ticaret savaşları, Rusya-ABD arasındaki gerilim) karşı kendini koruyor.

"Altının fiyatı düşmeyecek"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, dünyada yaşanan olumsuz siyasi ve iktisadi olayların altında fiyat artışlarını etkilediğini belirterek, "Güzel ilişkiler olacak ki altının fiyatı düşsün, bu da olmayacağı için altının fiyatı düşmeyecek. İleriki dönemlerde de altının fiyatının daha da artacak. Kuyumcular altının fiyatının yükselmesinden etkilenecek. İnsanlar daha az alışveriş yapacak ve satışlar azalacak" dedi.

Altının her zaman değerini koruyacağına işaret eden Çavuşculu, Türkiye'nin çalkantılı dönemlerinden kurtulmasının sebeplerinden bir tanesinin de Türk insanın altın alarak tasarruf etmesi olduğunu söyledi.

Çavuşculu, düğün sezonuyla birlikte altındaki fiyat artışının devam edeceğini belirtti.

"Tasarruf etmek isteyenler altına yönelsin. Her ay insanımız maaşıyla bir tane çeyrek altın alsın ve kenara koysun. Cebinizde 250-270 lira para olursa gidip hemen bir altın alın. Bunu alışkanlık haline getirmelisiniz. Elinizde nakit para olsa onu mutlaka harcarsınız ama altın alıp bir kenara koyarsanız onu 50-100 liralık ihtiyaçlarda bozdurmazsınız ve bu gibi ufak alışverişlerle ilerde büyük bir ihtiyacınızı giderirsiniz. Ne kadar da zaman geçse altın aldığınız için paranızda değerini koruyacaktır."

181 liraya yükselebilir

Özellikle Mart ayında bugüne kadarki yüzde 7'lik performansıyla yatırımcısının yüzünü güldüren altının gram fiyatı, sene başından bu yana da yatırımcısına yüzde 8,8'lik getiri sağladı.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yükseliş eğiliminde hareket eden ve 1.356,9 dolarla 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkan altının ons fiyatı ise sene başından bu yana yüzde 3,1 değer kazandı.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneliyor. Bu sebeple gelecek dönemde altın fiyatlarında sert hareketler yaşanabilir.

Altının gram fiyatının 170 liranın üzerine yerleşmesi durumunda 181 liraya kadar çıkabileceğini ifade eden analistler, 170 lira seviyesinin altında ise 157 liraya kadar geri çekilmelerin görülebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA