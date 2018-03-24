  • 24 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.987
    EURO 4.928
  • BIST 116602.82
    ALTIN 172.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Altın ve döviz, yatırımcısına kazandırdı

Altın ve döviz, yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın ve döviz, yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altın ve döviz, yatırımcısına kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,52'lik kayıpla 116.602,82 puandan kapattı. 

En çok kazanan hisse senedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 72,22 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 70'lik artışla Hürriyet Gazetesi izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,42 ile Bizim Mağazaları oldu. Bu hisseyi yüzde 7,79'luk düşüşle Beşiktaş Futbol Yatırımları takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 318 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 614 milyon 87 bin 1 lirayla Koç Holding ve 39 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06'lık artışla 171,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,07'lik primle bin 150 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,20'lik artışla 3,9580 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 1,73 değerlenerek 4,8890 lira oldu.

Geçen hafta 5,4510 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75'lik yükselişle 5,6010 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,61'lik artışla 4,1750 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA

Etiketler: yatırım araçları, döviz, borsa, altın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER