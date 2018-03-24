Altın ve döviz, yatırımcısına kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,52'lik kayıpla 116.602,82 puandan kapattı.

En çok kazanan hisse senedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 72,22 ile Doğan Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 70'lik artışla Hürriyet Gazetesi izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 8,42 ile Bizim Mağazaları oldu. Bu hisseyi yüzde 7,79'luk düşüşle Beşiktaş Futbol Yatırımları takip etti.

En değerli şirketler

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 45 milyar 318 milyon lirayla Garanti Bankası, 41 milyar 614 milyon 87 bin 1 lirayla Koç Holding ve 39 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz yükseldi

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,06'lık artışla 171,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 4,07'lik primle bin 150 liraya yükseldi.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kazançla kapattı. Doların satış fiyatı 1,20'lik artışla 3,9580 lira olurken, avronun satış fiyatı yüzde 1,73 değerlenerek 4,8890 lira oldu.

Geçen hafta 5,4510 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75'lik yükselişle 5,6010 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,61'lik artışla 4,1750 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA