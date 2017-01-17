Altın üretimi 16 yılın en düşük seviyesine geriledi

Darphane, geçen yıl basımını gerçekleştirdiği 7 milyon 177 bin 348 adet Cumhuriyet altını ile son 16 yılın en düşük üretimini gerçekleştirdi.

Altında fiyatların 2016 boyunca rekor üstüne rekor kırması, fiyatları Cumhuriyet altınında 900 liraya, yarım altında 442 liraya, çeyrek altında ise 221 liraya taşımıştı. Gram altındaki rekor fiyatlar, geçen yıl Darphane'nin üretimine de yansıdı.

16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, 2016'da altın üretiminde 2015'e göre yüzde 4, 2014'e göre yüzde 48 ve 2013'e göre de yüzde 74 düşüş oldu.

2001'den itibaren altın üretim rakamlarına bakıldığında da, geçen yıl piyasaya verilen altın miktarı 16 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, Darphane'nin 2015'te 7 milyon 476 bin 907 adet olan üretimi geçen yıl 7 milyon 177 bin 348 adede geriledi. Darphane'nin 2016'da ürettiği altınların toplam ağırlığı da 24,8 ton oldu.

"Fiyatlarda düşüş yönünde beklentiye giren vatandaşlar alım yapmamayı tercih ediyor"

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen yıl altının gram fiyatındaki yükselişlerin vatandaşın talebini yavaşlattığını ifade ederek, "Gram altında yaşanan yükselişler iç piyasada vatandaşın altın talebini yavaşlatırken, Darphane'nin üretiminde de azalmaya neden oldu. Aralık ayında Cumhurbaşkanımızın altın çağrısından sonra Darphane'nin üretiminde ciddi yükselişler gözlemlemiştik." diye konuştu.