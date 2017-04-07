Altın, tarihi zirvesini gördü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 151 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 18 işlemde 73 milyon 78 bin 266,66 liralık ve 29 işlemde 48 milyon 84 bin 904,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 2 milyon 75 bin 550,47 liralık ve 1 işlemde 255 bin 759,19 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·nerisii, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Garanti· Bankası, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,06 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

