Altın, rekor üzerine rekor kırıyor

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 165,5 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, 23 Mart Cuma günü 173 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haftalık bazda bakıldığında yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyan altının gram fiyatı, bu hafta yatırımcısına yüzde 4,3 getiri sağlarken, haftayı ise 172,6 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği'ne Çin'e ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirme direktifi vermesinin ardından yükseliş eğiliminde hareket etti.

Analistler, özellikle Trump'ın attığı adımların küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını ve yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini bildirdi. Küresel piyasalardaki bu tedirginlikle cuma günü 5 haftanın en yüksek seviyesi olan 1.350,45 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 2,6 getiri sağladı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların gündeminde olduğunu ve gelecek dönemde emtia ve döviz piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yatırımcıların güvenli limanlara olan yönelimlerinin devam edebileceğini dile getirdi.

"Bu yıl altının ons fiyatında 1.300-1.500 dolar aralığını takip edeceğiz"

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda Trump’ın açıklamaları ve yaptırımlarının tedirginliğe neden olduğunu belirtti. Memiş, Trump'ın küresel piyasalarda "kur savaşları"ndan sonra, "ticaret savaşları" da fitilini ateşlemiş olduğunu dile getirdi.

Memiş, Trump'ın korumacı tutumunun uluslararası arenada kabul görmediği gibi özellikle Avrupa ve Çin’de tepkiye neden olduğunu belirterek, "Özellikle yeni danışman kadrosunu göz önüne aldığımızda jeopolitik riskleri destekleyen bir kadro kurduğunu gözlemliyoruz. İran, Kuzey Kore gibi ülkeler ABD'nin yeni hedefinde olabilir" dedi.

Altının ons fiyatında bekledikleri yükselişlerin daha başlamadığını bildiren Memiş şunları kaydetti:

"Altının gram fiyatı, dolar/TL gibi geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirmeye devam edebilir. Bu yıl 157 lira seviyesini dip, 181 lira zirve seviyesi olarak takip etmekte fayda var. Bu seviyelerin alış değil, satış seviyeleri olduğunu düşünüyoruz. Alım için 165 lira seviyesinin altına sarkmalar kademeli alım fırsatları verebilir. Kademeli düşüşler 167-165-160 ve 157 lira seviyeleridir. Yükselişler ise 175-177 ve 181 lira seviyeleridir."

Memiş, "ticaret savaşları" ve Fed’in faiz kararı nedeniyle altının ons fiyatının 1.300-1.350 dolar bant aralığında hareket ettiğini ifade ederek, "Teknik olarak altının ons fiyatı 1.450-1.500 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu yıl altının ons fiyatında 1.300-1.500 dolar aralığını takip edeceğiz" dedi.

Kaynak: AA