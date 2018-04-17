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Altın ithalatı ilk çeyrekte 91,5 ton oldu

Türkiye'nin altın ithalatı, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,1 artarak, 91,5 tona ulaştı.

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Altın ithalatı ilk çeyrekte 91,5 ton oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Mart ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,1 yükselişle 28,4 tondan 31,2 tona çıktı.

Altın ithalatı Mart ayında bir önceki aya göre ise yüzde 94,9 artış gösterdi. Şubatta ithal edilen altın 16 ton düzeyindeydi.

Bu yılın Ocak-Mart döneminde 91,5 ton altın ithalatı gerçekleştirilirken, söz konusu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,1 artışa işaret etti. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 56,4 ton altın ithal edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: altın ithalatı, altın
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